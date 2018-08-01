Прогноз погоди на серпень в Україні: спека, дощі і заморозки

Серпень принесе в Україну чимало температурних сюрпризів. Так, погода в останній місяць літа здивує аномальною спекою, малою кількістю дощів, а подекуди навіть заморозками.

Відповідну кліматичну характеристику серпня оприлюднив "Український гідрометцентр".

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За даними синоптиків, середня місячна температура серпня складає +17+20 градусів тепла, у південних та південно-східних областях мiсцями +21+23 градуси тепла, а у гірських районах буде трішки холодніше – +11+16 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури сягає +34+42 градуси тепла, в гірських районах +26+33 градуси тепла. Абсолютний мінімум складає +1+7 градусів тепла, на півдні до +11 градусів тепла, а в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2 градуси морозу,

– йдеться у повідомленні.

Також, в Укргідрометцентрі зазначили, що середня місячна кількість опадів складає в південних областях та в Криму 27-59 міліметрів, на решті території 35-76 міліметрів, а в Карпатах та на Прикарпаттi до 145 міліметрів.

"Заморозки на поверхні ґрунту ймовірні наприкінці місяця в Україні, крім більшості центральних, південних областей та Криму", – додали синоптики.

Нагадаємо, раніше синоптик Леонід Горбань прогнозував, що серпень буде теплим, проте не спекотним. Середньодобові температури останнього місяця літа будуть близько +24+26 градусів тепла, а сильна жара можлива лише 3-4 дні.