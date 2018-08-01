Прогноз погоды на август в Украине: жара, дожди и заморозки
Август принесет в Украину немало температурных сюрпризов. Так, погода в последний месяц лета принесет ненадолго аномальную жару, малое количество дождей, а иногда даже вероятные заморозки.
Соответствующее климатическую характеристику августа обнародовал "Украинский гидрометцентр".
Средняя температура на август предполагается +20+25 градусов тепла, в горных районах +17+18 градусов тепла, что на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений,
– говорится в сообщении.
В то же время, месячное количество осадков ожидается 28-75 миллиметров, в Карпатах до 110 миллиметров, что в большинстве западных областей и на юге страны – в пределах нормы, а на остальной территории меньше средних многолетних значений.
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По данным синоптиков, обычно средняя месячная температура августа составляет +17+20 градусов тепла, в южных и юго-восточных областях местами +21+23 градуса тепла, а в горных районах будет немного холоднее – +11+16 градусов тепла.
"Абсолютный максимум температуры достигает +34+42 градуса тепла, в горных районах +26+33 градуса тепла. Абсолютный минимум составляет +1+7 градусов тепла, на юге до +11 градусов тепла, а в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 градуса мороза", – говорится в сообщении.
Также, в Укргидрометцентре отметили, что среднее месячное количество осадков составляет в южных областях и в Крыму 27-59 миллиметров, на остальной территории 35-76 миллиметров, а в Карпатах и Прикарпатье до 145 миллиметров.
Заморозки на поверхности почвы вероятны конце месяца в Украине, кроме большинства центральных, южных областей и Крыма,
– добавили синоптики.
Напомним, ранее синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что август будет теплым, однако не жарким. Среднесуточные температуры последнего месяца лета будут около +24+26 градусов тепла, а сильная жара возможна только 3-4 дня.