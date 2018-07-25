Какой будет погода в августе в Украине: прогноз от синоптика

Погода в августе принесет украинцам немало температурных сюрпризов. Так, к концу июля похолодание и осадки начнут проходить, поэтому последний месяц лета будет теплым, однако не жарким.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в интервью "Апострофу".

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Такая погода, которая наблюдается сейчас и будет до конца недели – была в моих расчетах, поэтому ничего неожиданного не происходит. Но вот август просчитывается очень прохладный, в сравнении с августами предыдущих лет, когда последний месяц лета был жарче, чем июнь и июль. Среднесуточные температуры августа будут около +24+26 градусов тепла,

– рассказал синоптик.

По его словам, несмотря на то, что затяжной жары последний месяц лета не принесет, в августе все будет несколько жарких дней.

"Правда, будет два периода в месяце, когда температура будет доходить до 31 градуса тепла, но они будут очень короткие: по 3-4 дня. Кстати, засухи в августе тоже не просчитывается", – добавил Горбань.

Напомним, в Украине уже несколько недель продолжается дождливая погода, потому много населенных пунктов были обесточены и сильно затоплены. Так, 21 июля из-за мощного ливня в Киеве затопило несколько районов, и улицы столицы превратились в реки, а автомобили фактически плавали в воде.