Синоптики сообщили, сколько времени в Украине будут продолжаться дожди

Дождливая погода по всей территории Украины будет продолжаться до конца июля, однако температура воздуха будет оставаться довольно жаркой - в пределах 25-30 градусов тепла.

Об этом сообщили в отделе метеорологических прогнозов Укргидрометцентра, передает "Интерфакс".

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Тенденция остается: кратковременные дожди на всей территории Украины до конца июля. Каких-либо существенных изменений в погоде не будет. Может, где-то больше дождей, где-то меньше, но дожди будут везде, на всей территории Украины,

– отметили синоптики.

Однако, по их словам, на территории страны ожидается температура в пределах + 25-30 градусов, а в южных областях + 33 градуса. Кроме того, в конце текущей недели столбики термометров местами покажут до + 35 градусов тепла.



"Не сильно, но потеплеет на 3-5 градуса тепла в целом", – отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, в Украине уже несколько недель продолжается дождливая погода, из-за чего многие населенные пункты были обесточены и сильно затоплены. Так, 21 июля из-за сильного ливня в Киеве затопило несколько районов, из-за чего улицы столицы превратились в реки, а автомобили фактически плавали в воде.