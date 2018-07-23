Синоптики сповістили, доки в Україні триватимуть дощі

Дощова погода по всій території України буде тривати до кінця липня, проте температура повітря залишатиметься доволі спекотною - в межах 25-30 градусів тепла.

Про це повідомили у відділі метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру, передає "Інтерфакс".

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Тенденція залишається: короткочасні дощі на всій території України до кінця липня. Якихось істотних змін у погоді не буде. Може, десь більше дощів, десь менше, але дощі будуть усюди, на всій території України,

– зазначили синоптики.

Водночас, за їхніми словами, на території країни очікується температура в межах +25-30 градусів, а в південних областях + 33 градуси. Окрім того, наприкінці поточного тижня стовпчики термометрів подекуди покажуть до + 35 градусів тепла.

"Не сильно, але потеплішає на 3-5 градуси тепла загалом", – зауважили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, в Україні вже кілька тижнів триває дощова погода, через що багато населених пунктів були знеструмлені та сильно затоплені. Так, 21 липня через потужну зливу у Києві затопило кілька районів, через що вулиці столиці перетворилися на ріки, а автомобілі фактично плавали у воді.