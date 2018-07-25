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Якою буде погода в серпні в Україні: прогноз від синоптика

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Прогноз погоди на серпень 2018
Прогноз погоди на серпень 2018 / Фото з відкритих джерел

Погода в серпні принесе українцям чимало температурних сюрпризів. Так, до кінця липня похолодання та опади почнуть минати, тому останній місяць літа буде теплим, проте не спекотним.

Про це в розповів народний синоптик Леонід Горбань інтерв'ю "Апострофу".

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Така погода, яка спостерігається зараз і буде до кінця тижня – була в моїх розрахунках, тому нічого несподіваного не відбувається. Але ось серпень прораховується дуже прохолодний, в порівнянні із серпнями попередніх років, коли останній місяць літа був спекотніше, ніж червень і липень. Середньодобові температури серпня будуть близько +24+26 градусів тепла,
– розповів синоптик.

За його словами, незважаючи на те, що затяжної жари останній місяць літа не принесе, у серпні все буде кілька спекотних днів.

"Правда, буде два періоди в місяці, коли температура буде доходити до 31 градуса тепла, але вони будуть дуже короткі: по 3-4 дні. До речі, посухи в серпні теж не прораховується", – додав Горбань.

Нагадаємо, в Україні вже кілька тижнів триває дощова погода, через що багато населених пунктів були знеструмлені та сильно затоплені. Так, 21 липня через потужну зливу у Києві затопило кілька районів, через що вулиці столиці перетворилися на ріки, а автомобілі фактично плавали у воді.

Теги: Новини України Погода Спека в Україні
Джерело: 24 Канал
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