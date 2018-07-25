Коли в Україні розпогодиться: синоптик назвала дату

Над Україною уже тривалий час стаціонує циклон Halina, який і приніс з собою часті та рясні дощі, грози, град та шквали.

Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Цей капосний циклон вже ніби й заповнюється і починає підтискати антициклон Хельмут, тобто, оце все мало б уже затухати. Але. Повітря настільки перенасичене вологою, циклон, хоч і старезний, але все ж іще над нами, тому зливи з грозами нікуди не щезають", – роз’яснила експерт.

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За прогнозами, ймовірність періодичних злив залишається 27-го та трохи менше 28-го липня. 29-го липня, у неділю, небо буде більш ясним.

30-го липня – вдень без опадів, але ввечері знову може полити. 31 липня – місцями локальні дощі вдень, а вранці та ввечері – більш-менш спокійно. 1, 2 та 3 серпня – сонячно та спекотно,

– написала синоптик.