Когда в Украине распогодится: синоптик назвала дату

Над Украиной уже длительное время господствует циклон Halina, который и принес с собой частые и обильные дожди, грозы, град и шквалы.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Этот вредный циклон уже вроде и заполняется и начинает поджимать антициклон Хельмут, то есть, это все должно уже затухать. Но. Воздух настолько перенасыщен влагой, циклон, хоть и старый, но все же еще над нами, потому ливни с грозами никуда не исчезают", – разъяснила эксперт.

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По прогнозам, вероятность периодических ливней остается 27-го и чуть меньше 28-го июля. 29 июля, в воскресенье, небо будет более ясным.

30-го июля – днем ​​без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля – местами локальные дожди днем, а утром и вечером – более или менее спокойно. 1, 2 и 3 августа – солнечно и жарко,

– написала синоптик.