Глобальное потепление: в Долине Смерти зафиксировали рекордные температурные показатели

В одном из самых экстремальных мест мира, американской Долине Смерти, был зафиксирован рекордно жаркий месяц за всю историю наблюдений.

Средняя температура воздуха за месяц там составила +42,28 градусов по Цельсию, информирует The Washington Post.

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Метеорологи отмечают, что температурные показатели не намного, но все же затмевают предыдущий рекорд, который зафиксировали в июле 2017 года.

Тогда среднемесячная температура достигла отметки в +41,89 градусов. До этого рекордной считалась температура +41,8 градуса по Цельсию, которую зафиксировали в 1917 году.

Отмечается, что в течение месяца столбик термометра поднимался выше +49 градусов Цельсия 21 день с 31 и не опускался ниже 38 градусов в течение 10 дней. В 2018 году среди этих экстремальных условий были четыре дня подряд, когда температура достигала +52,7 по Цельсию.

Что такое Долина Смерти?

Это межгорная впадина в американских штатах Калифорния и Невада. Долина Смерти расположена на юго-восток от горной цепи Сьерра-Невада, в Большом Бассейне на территории пустыни Мохаве. Также там, на поверхности высохшего озера Рейстрэк-Плайя, обнаружено интересное геологическое явление – Движущиеся камни.



Средняя температура в июле в этом месте достигает +46 градусов, ночью опускается до +31. Самое холодное время – с конца ноября по февраль: температура воздуха опускается до +5 – +20 градусов.