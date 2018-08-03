Заморожені фрукти і водні процедури: у римському зоопарку тварин рятують від спеки

У римському звіринці тваринам оригінально допомагають рятуватись від спеки. Ведмеді, бегемотики і лемури ласують замороженими фруктами та приймають водні процедури.

Працівники зоопарку кажуть: охолоджені смаколики – не лише весела розвага, але й користь для їхніх вихованців. А ось хижим тиграм більш подобається рятуватися від спеки за допомогою водних процедур.

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Зазначимо, що на днях температура повітря у Римі залишається стабільно високою – це 36 градусів за Цельсієм. Італія також оголосила червоні оповіщення по всьому центру та півночі країни, включаючи туристичні центри, такі як Рим, Флоренція та Венеція.

Дивіться відео, як рятують тваринок у спеку: