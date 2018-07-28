В Харьковской области в бассейне погибли две маленькие девочки
В Харьковской области в селе Сеньково 3 и 2-летние сестры захлебнулись в бассейне. Трагедия произошла в пятницу, 27 июля.
В полиции рассказали, что 30-летний отец гулял с дочерьми на территории домовладения. Через некоторые время мужчина на несколько минут оставил детей без присмотра и зашел в дом.
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Когда отец вернулся, то обнаружил девочек в бассейне в бессознательном состоянии. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть детей,
– сообщили правоохранители.
Известно, что семья погибших характеризуется положительно, на учете полиции не состоит.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.