В Харьковской области в бассейне погибли две маленькие девочки

В Харьковской области в селе Сеньково 3 и 2-летние сестры захлебнулись в бассейне. Трагедия произошла в пятницу, 27 июля.

В полиции рассказали, что 30-летний отец гулял с дочерьми на территории домовладения. Через некоторые время мужчина на несколько минут оставил детей без присмотра и зашел в дом.

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Когда отец вернулся, то обнаружил девочек в бассейне в бессознательном состоянии. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть детей,

– сообщили правоохранители.

Известно, что семья погибших характеризуется положительно, на учете полиции не состоит.



По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.