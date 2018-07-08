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В харьковском госпитале от полученных ранений умер военный 14 ОМБр

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В харьковском госпитале от полученных ранений умер военный 14 ОМБр
В харьковском госпитале от полученных ранений умер военный 14 ОМБр / radiotrek.rv.ua

В воскресенье, 8 июля, в харьковском военном госпитале от полученных ранений в районе населенного пункта Попасная Донецкой области умер боец 14 ОМБр Барсук Иван Иванович.

Об этом сообщил "Дубровицкий районный военный комиссариат" в Facebook.

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Во время обстрела позиций ВСУ 29 июня 2018 года в районе населенного пункта Попасная Донецкой области со стороны наемников РФ, которые использовали РПГ и стрелковое оружие, военнослужащий получил огнестрельное пулевое ранение головы, вследствие которого умер.

У погибшего остались родители Иван и Раиса, сестра Виктория и жена Яна с дочкой Кристиной. Встреча и прощание с бойцом планируется на 10 июля 2018 года.

Джерело: https://ua.censor.net.ua/p3075411

Родился Иван Барсук 9 июля 1986 года в селе Лютинск Дубровицкого района. Срочную службу проходил в период с 31 октября 2006 по 11 октября 2007 года. Во время мобилизации в особый период был призван в ряды ВСУ во время III волны. Военную службу проходил в период со 2 августа 2014 по 25 января 2016 года.

При выполнении боевых заданий проявил мужество и героизм во время операции в Дебальцево, за что указом президента Украины был награжден Орденом "За мужество", а также медалью "Защитник Отечества", памятной медалью "128 ОГПБ военная разведка", нагрудным знаком "Ветеран войны-УБД".

А 31 мая 2018 года подписал контракт для прохождения военной службы в 14 ОМБр.

К слову, 12 мая, во львовском госпитале умер боец ВСУ – военный из 95-й бригады Сергей Горбач. Он все время находился в реанимации. Сергея доставили во львовский госпиталь, где сделали ему операцию.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Вооруженные Силы Украины Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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