В Хирове на Львовщине горит бывшая воинская часть: фото и видео
В городе Хиров Старосамборского района на Львовщине масштабный пожар охватил здания на территории бывшей военной части.
Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях.
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Отметим, что сейчас на территории бывшей воинской части функционирует спортивно-оздоровительный комплекс "Layar Palace".
Пожар начался в одном из зданий и перекинулся на церковь Святого Николая, которая когда-то была часовней коллегии Иезуитов.
Большой столб дыма виден в соседних деревнях и даже за десятки километров от самого Хирова. Масштабный пожар пытаются потушить по меньшей мере 4 машины ГСЧС.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Источник: 24 Канал
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