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В Хирове на Львовщине горит бывшая воинская часть: фото и видео

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В Хирове на Львовщине горит бывшая воинская часть
В Хирове на Львовщине горит бывшая воинская часть / Фото из соцсетей

В городе Хиров Старосамборского района на Львовщине масштабный пожар охватил здания на территории бывшей военной части.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях.

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Отметим, что сейчас на территории бывшей воинской части функционирует спортивно-оздоровительный комплекс "Layar Palace".

Пожар начался в одном из зданий и перекинулся на церковь Святого Николая, которая когда-то была часовней коллегии Иезуитов.

Большой столб дыма виден в соседних деревнях и даже за десятки километров от самого Хирова. Масштабный пожар пытаются потушить по меньшей мере 4 машины ГСЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Теги: Новости Украины Новости Львова Пожар
Источник: 24 Канал
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