В Черновцах загорелся транспортный колледж, центр города обесточен
Пожар в мансардном помещении Черновицкого транспортного колледжа произошел в четверг, 22 марта.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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"На месте пожара сосредоточено 16 единиц техники, 61 человек личного состава и службы взаимодействия. В настоящее время продолжается ликвидации пожара", – сообщают спасатели.
Местные СМИ уточнили, что спасатели эвакуировали несколько сотен человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
Смотрите видео ликвидации пожара в мансардном помещении Черновицкого транспортного колледжа
Городской голова Алексей Каспрук сообщил, что из-за пожара центр Черновцов полностью обесточен.
Источник: 24 Канал
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