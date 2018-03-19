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На одном из крупнейших рынков Украины произошел серьезный пожар

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Днем 19 марта в Черновцах на Калиновском рынке, который считается третьим по величине в Украине после харьковского "Барабашово" и одесского "Седьмого километра", произошел масштабный пожар. Вполне вероятно, что возгорание возникло в секторе, где продают ковры.

Соответствующую информацию на сессии горсовета обнародовал черновицкий городской голова Алексей Каспрук .

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"Только что мне написал директор Калиновского рынка. Там большой пожар в секторе ковров. Я делаю перерыв на два часа и еду на Калиновский рынок", — передает его слова информационное агентство АСС.

Как сообщают местные СМИ, дым стелется по всему городу – в частности, его даже видно с Центральной площади и площади Филармонии.

На месте работают спасатели ГСЧС и патрули полиции. Последние перекрыли дорогу к рынку, следовательно, временно ограничено движение на улице Калиновской на участке от улицы Сечевых Стрельцов до улицы Хотинской, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

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"Задействованы все службы ГСЧС Черновцов. Площадь возгорания – более 500 квадратных метров. Травмирован один человек. Тушение пожара осложняет высокая плотность и ограниченный доступ к эпицентру чрезвычайного события", – отмечают в свою очередь в ГСЧС.

Как пишет издание "Букинфо", несколько контейнеров с коврами уже выгорело, а предприниматели всеми силами пытаются спасти свой товар. По предварительным данным, стоимость утраченного товара уже измеряется десятками миллионов гривен.

К слову, 19 марта на Калиновском рынке – выходной день.


Пожар на Калиновском рынке в Черновцах: видео

Теги: Новости Украины Новости Черновцов Чрезвычайное происшествие ГСЧС Полиция Пожар Фотоновости
Источник: 24 Канал
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