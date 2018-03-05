На Буковине сгорела деревянная церковь

В воскресенье, 4 марта, поступило сообщение о пожаре в деревянной церкви в селе Вахновци в Черновицкой области. Уже через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные.

На момент прибытия первого подразделения было установлено, что горит помещение деревянной церкви по всей площади. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, сообщили в ГСЧС. Читайте также: В Чигирине во время пожара в монастыре погибла служительница Пожар в церкви Уже через шесть минут пожар был локализован. Причина пожара устанавливается.