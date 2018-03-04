В Чигирине во время пожара в монастыре погибла служительница
Утром 4 марта на Черкасщине в городе Чигирин произошел пожар в Свято-Троицком монастыре. Во время пожара погибла 53-летняя служительница.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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"Во время проведения обследования, в задымленном помещении, спасатели нашли на месте пожара и вынесли в безопасное место женщину без признаков жизни. Попытки врачей бригады скорой помощи вернуть женщину к жизни оказались тщетными", – говорится в сообщении спасателей.
Причина пожара устанавливается.
Источник: 24 Канал
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