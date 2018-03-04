У Чигирині під час пожежі у монастирі загинула служителька
Зранку 4 березня на Черкащині у місті Чигирин сталася пожежа у Свято-Троїцькому монастирі. Під час пожежі загинула 53-річна служителька.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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"Під час проведення у задимленому приміщенні, рятувальники знайшли на місці пожежі та винесли у безпечне місце жінку без ознак життя. Намагання лікарів бригади швидкої допомоги повернути жінку до життя виявилися марними", – йдеться у повідомленні рятувальників.
Причина пожежі встановлюється.
Джерело: 24 Канал
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