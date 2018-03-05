На Буковині згоріла дерев'яна церква

У неділю, 4 березня, надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яній церкві в селі Вахнівці у Чернівецькій області. Вже за декілька хвилин на місце події прибули вогнеборці.

На момент прибуття першого підрозділу було встановлено, що горить приміщення дерев’яної церкви по всій площі. Площа пожежі становила 120 метрів квадратних, повідомили у ДСНС. Читайте також: У Чигирині під час пожежі у монастирі загинула служителька Пожежа у церкві Вже за шість хвилин пожежу було локалізовано. Причина пожежі встановлюється.