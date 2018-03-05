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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Буковині згоріла дерев'яна церква

533 Читать новость на русском
Пожежа в церкві
Пожежа в церкві / ДСНС

У неділю, 4 березня, надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яній церкві в селі Вахнівці у Чернівецькій області. Вже за декілька хвилин на місце події прибули вогнеборці.

На момент прибуття першого підрозділу було встановлено, що горить приміщення дерев’яної церкви по всій площі. Площа пожежі становила 120 метрів квадратних, повідомили у ДСНС.

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Пожежа у церкві

Вже за шість хвилин пожежу було локалізовано.

Причина пожежі встановлюється.

Теги: Новини України ДСНС Пожежа Новини Чернівців
Джерело: 24 Канал
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