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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

На одному із найбільших ринків України сталася серйозна пожежа

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Удень 19 березня у Чернівцях на Калинівському ринку, який вважається третім за розмірами в Україні після харківського "Барабашово" та одеського "Сьомого кілометру", сталася масштабна пожежа. Цілком імовірно, що загоряння виникло в секторі, де продають килими.

Відповідну інформацію на сесії міськради оприлюднив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук .

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Щойно мені написав директор Калинівського ринку. Там велика пожежа в секторі килимів. Я роблю перерву на дві години і їду на Калинівський ринок", — передає його слова інформаційна агенція АСС.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, дим стелиться всім містом – зокрема, його навіть видно із Центральної площі та площі Філармонії.

На місці працюють рятувальники ДСНС і патрулі поліції. Останні перекрили дорогу до ринку, відтак тимчасово обмежено рух на вулиці Калинівській на ділянці від вулиці Січових Стрільців до вулиці Хотинської, повідомляє прес-служба патрульної поліції міста.

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"Задіяно всі служби ДСНС Чернівців. Площа загорання – понад 500 квадратних метрів. Травмовано одну людину. Гасіння пожежі ускладнює висока щільність і обмежений доступ в епіцентрі надзвичайної події", – зазначають своєю чергою у ДСНС.

Як пише видання "БукІнфо", кілька контейнерів з килимами вже вигоріло вщент, а підприємці всіма силами намагаються врятувати свій товар. За попередніми даними, вартість втраченого товару вже вимірюється десятками мільйонів гривень.

До слова, 19 березня на Калинівському ринку – вихідний день.

Пожежа на Калинівському ринку у Чернівцях: відео

Теги: Новини України Новини Чернівців Надзвичайні ситуації ДСНС Поліція Фотоновини Пожежа
Джерело: 24 Канал
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