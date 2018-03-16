Пожежа на полігоні "Широкий лан": командування ЗСУ повідомило результати розслідування

Пожежа на полігоні виникла через неуважність чергового. Про це заявили у командуванні Сухопутних військ України після власного розслідування. Солдат, який стежив за пічкою у наметі бійців, недогледів, що вогонь згас, щоб швидко її розпалити – налив бензину. Після чого буржуйка спалахнула. Наразі цей боєць перебуває у лікарні з опіками, йому ще не оголосили про підозру.

Про пожежу у Facebook повідомив радник міністра оборони Юрій Бірюков із посиланням на слова військового, який вижив.

Він додав, що Військова служба правопорядку запевнила, що всі військові були тверезими. Також повідомляється, що трагедія трапилася через паніку, адже на той момент всі спали, а події розвивалися миттєво.

Згасла буржуйка, хлюпнув з пляшки рідину, в глибині грубки ще щось жевріло, спалах, на опалювачі загоряється одяг, він починає бігати по намету, другий вихід завалений речами, перекидає пляшку, перекидає буржуйку, вибух,

– мовиться у повідомленні Бірюкова.

Нагадаємо, пожежа на військовому полігоні "Широкий лан" на Миколаївщині сталась у ніч проти вівторка, 13 березня. Вогонь спалахнув в одному з наметів, де саме відпочивали 13 бійців. Як наслідок, один військовий загинув, ще 7 з опіками різної тяжкості опинились у лікарні.