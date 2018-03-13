На полігоні "Широкий Лан" під час пожежі загинув військовий, – волонтер

На військовому полігоні "Широкий Лан", що на Миколаївщині, сталася пожежа – загорівся один із житлових військових наметів. В результаті пожежі загинув військовий.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

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"Сьогодні о 4 ранку на багатостраждальному військовому полігоні Широкий Лан сталася пожежа. Загорілася один із житлових військових наметів. В результаті пожежі один військовослужбовець загинув і ще 7 осіб отримали опіки різного ступеня тяжкості", – написав він.

Покищо офіційного підтвердження факту пожежі від керівництва ЗСУ ще не було.

Раніше повідомлялося, що на полігоні "Широкий Лан" розгорівся скандал через ненормальні умови для проживання бійців.