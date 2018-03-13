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На полигоне "Широкий Лан" во время пожара погиб военный, – волонтер

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На полигоне
На полигоне "Широкий Лан" во время пожара погиб военный / Иллюстративное фото

На военном полигоне "Широкий Лан", что на Николаевщине, произошел пожар – загорелась одна из жилых военных палаток. В результате пожара погиб военный.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мисягин.

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"Сегодня в 4 утра на многострадальном военном полигоне Широкий Лан произошел пожар. Загорелась одна из жилых военных палаток. В результате пожара один военнослужащий погиб и еще 7 человек получили ожоги различной степени тяжести", – написал он.

Пока официального подтверждения факта пожара от руководства ВСУ еще не было.

Ранее сообщалось, что на полигоне "Широкий Лан" разгорелся скандал из-за ненормальных условий для проживания бойцов.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Пожар Новости Николаева Міністерство оборони України
Источник: 24 Канал
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