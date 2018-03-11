Пекло на землі: бійці знову скаржаться на нелюдські умови на полігоні "Широкий Лан"

На полігоні "Широкий Лан" знову розгорівся скандал через ненормальні умови для проживання бійців. Фото з полігону публікують у соцмережах.

"Пекло на землі, яке не можуть привести в нормальний стан вже 5 рік війни... Коли наступного разу генерали будуть питати, чому не хочуть залишатися на контракт, просто хай уявлять собі, як хоч одну добу там прожити", – написала снайперка Юля Матвієнко.

На знімках намети, які буквально тонуть у багнюці. Військові стверджують, що там просто неможливо спати.

При цьому керівництво полігону "Широкий Лан" звітує, що активно застосовує всі сили, аби поліпшити умови проживання для військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба бригади, повідомляє "Тиждень". Там повідомили, що 18 лютого на полігон прибула робоча група у складі 20 осіб на чолі з начальником квартирно-експлуатаційної служби, яка займалась прийомом наметового містечка та підготовкою до зустрічі підрозділів бригади.

Там також наголосили, що через негоду "питання перевищеного рівню бруду і води в наметовому містечку не може бути усунуте так швидко".

Нагадаємо, схожа ситуація була на полігоні у 2016 році. Тоді у лютому 2016 року військова прокуратура Миколаївського гарнізону відкрила кримінальну справу проти відповідальних за жахливі умови проживання військовослужбовців на полігоні "Широкий Лан".