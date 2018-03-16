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Пожар на полигоне "Широкий лан": командование ВСУ сообщило результаты расследования

16:56, сегодня 157 Читати новину українською

Пожар на полигоне возник из-за невнимательности дежурного. Об этом заявили в командовании Сухопутных войск Украины после собственного расследования. Солдат, который следил за печкой в палатке бойцов, недоглядел, что огонь погас, чтобы быстро ее разжечь – налил бензина. После чего буржуйка вспыхнула. Сейчас этот боец находится в больнице с ожогами, ему еще не объявили о подозрении.

О пожаре в Facebook сообщил советник министра обороны Юрий Бирюков со ссылкой на слова выжившего военного.

Он добавил, что Военная служба правопорядка заверила, что все военные были трезвыми. Также сообщается, что трагедия случилась из-за паники, ведь на тот момент все спали, а события развивались мгновенно.

Угасла буржуйка, плеснул из бутылки жидкость, в глубине печки еще что-то теплилось, вспышка, на отопителе загорается одежда, он начинает бегать по палатке, второй выход завален вещами, опрокидывает бутылку, опрокидывает буржуйку, взрыв,
— говорится в сообщении Бирюкова.

Напомним, пожар на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области произошел в ночь на вторник, 13 марта. Огонь вспыхнул в одной из палаток, где именно отдыхали 13 бойцов. Как следствие, один военный погиб, еще 7 с ожогами различной тяжести оказались в больнице.

Теги: Новости Николаева Новости Украины Вооруженные Силы Украины Чрезвычайное происшествие Пожар Жертвы
Источник: 24 Канал
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