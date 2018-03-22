У Чернівцях загорівся транспортний коледж, центр міста знеструмлено
Пожежа у мансардному приміщенні Чернівецького транспортного коледжу сталася у четвер, 22 березня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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"На місці пожежі зосереджено 16 одиниць техніки та 61 чоловік особового складу та служби взаємодії. На даний час триває ліквідації пожежі", – повідомляють рятувальники.
Місцеві ЗМІ уточнили, що рятувальники евакуювали декілька сотень людей. За попередніми даними, постраждалих немає.
Дивіться відео ліквідації пожежі у мансардному приміщенні Чернівецького транспортного коледжу
Міський голова Олексій Каспрук повідомив, що через пожежу центр Чернівців повністю знеструмлено.
Джерело: 24 Канал
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