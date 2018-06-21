В Хмельницкой области поминальный обед завершился массовым отравлением
В Ярмолинцах, что на Хмельнитчине, по меньшей мере 16 человек отравились во время поминок в местном кафе.
Об этом пишет "Сайт города Хмельницкого".
Все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.
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По словам начальника главного управления Держпродспоживслужбы Игоря Баланюк, количество пострадавших может возрасти.
В управлении сообщили, что причиной отравления скорее всего стали пищевые продукты. Точную причину отравления назовут после экспертизы.
Источник: 24 Канал
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