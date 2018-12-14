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      В Институте сердца в Киеве произошли столкновения, задержали праворадикалов: фото, видео

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      Во время столкновений задержали четырех праворадикалов
      Во время столкновений задержали четырех праворадикалов / Соцсети

      В пятницу, 14 декабря, около 16 часов в киевском Институте сердца произошел конфликт между работниками медучреждения и членами праворадикальной группировки С14.

      Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в городе Киев.

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      В результате инцидента в отдел полиции доставили четырех праворадикалов для дачи объяснений.

      Правоохранители общаются с участниками происшествия для установления причин конфликта и обеспечивают нормальную работу заведения. Четырех человек для дачи объяснений доставили в управление полиции,
      – прокомментировал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

      По версии С14, конфликт произошел из-за блокирования съемки тренинга в Институте сердца медперсоналом.

      "Вчера и сегодня руководство Института сердца проводило тренинг о том, как "противодействовать активистам". И разбирали отдельно кейс Крысина... Наши туда пришли просто поснимать. Там была еще девочка журналист и еще правозащитник. Именно руководство Института сердца держало их и блокировало съемку. Полиция шантажировала их, просили удалить видео. Они не совершали никакого правонарушения. Но потом приехала следственно-оперативная группа. В настоящее время они уже в Деснянском районном отделении полиции. Сейчас выясняется причина их задержания. Это три наших активиста и один правозащитник", – сказал праворадикал Маркиян Яциняк.

      Кто такой Юрий Крысин?
      Юрий Крысин был организатором "титушок" во время Революции Достоинства в Киеве. Именно "титушки" Крысина активно участвовали в похищениях и пытках майдановцев. Сам организатор в это время отдыхал на Мальдивах. Однако в феврале 2014 года Крысин в составе группы лиц, преимущественно спортсменов и ранее судимых, на улице Большой Житомирской возле Киевского главка МВД остановил такси с журналистом "Известий" Вячеславом Веремием. Веремий был ранен из огнестрельного оружия, Крысин с соратниками добивали его битами и палками. Веремий умер.

      В марте 2014 года Крысина задержали в спортзале на Печерске по этому эпизоду. Крысин признался, что получал 20 тысяч долларов за "комплекс услуг" по Майдану. Какое-то время Крысин сидел в СИЗО, потом суд выпустил под домашний арест, а еще позже под личное обязательство не покидать пределы Киева.

      Суд квалифицировал участие Крысина в убийстве журналиста Веремия как "хулиганство". Потому что непосредственно в спину Веремию стрелял не Крысин, а другой человек, который тоже под следствием. Его приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.

      За время, что Крысин был на свободе и до вынесения приговора 22 декабря 2017 года, он успел принять участие в перестрелке на станции метро "Житомирская" в октябре 2015 года. В Крысина в машине полиция нашла боевую гранату РГД-5.

      13 июня 2018-го Апелляционный суд вынес решение по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Юрия Крысина, которому ранее дали условный срок, сейчас отправили за решетку. Год Крысин до того уже провел в СИЗО, поэтому из-за закона Савченко фактически находиться под стражей ему осталось три года.

      Теги: Новости Украины Новости Киева столкновения Полиция
      Источник: 24 Канал
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