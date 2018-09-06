16:31
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Италии туристов будут штрафовать за трапезу на улице

73 Читати новину українською
Во Флоренции туристам нельзя есть на улице
Во Флоренции туристам нельзя есть на улице / napoli1.com

В итальянском городе Флоренция будут штрафовать туристов на 150-500 евро за то, что они едят на улицах.

Об этом информировал Mirror.

Читайте также: Рецепты полезных перекусов для детей в школу

Наказание для туристов решили ввести из-за испанской семьи. Владелец магазина кожаных изделий не мог попасть внутрь, потому что люди сидели на ступеньках и ели. Мужчина пожаловался на туристов. Его поддержали другие итальянцы, ведь они часто сталкиваются с такой проблемой. Ограничение ждет лишь один район города – Старый винный рынок.

Есть во время ходьбы или сидеть на ступеньках в других районах Флоренции не запрещают. Запрет для туристов действует только с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00 часов. В это время даже, если просто стоять и кушать, можно получить штраф.

Новые правила не касаются всех туристов, а только тех, кто устраивает пикники на ступеньках домов. Можете есть, пока идете, но не останавливайтесь,
– подтвердили в городском совете.

Теги: Food and Drinks
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
сегодня, 15:01 Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
Юрій Бутусов
Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
сегодня, 14:44 Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
5 сентября, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Монетизация субсидий: что это такое и как оформить документы
сегодня, 14:25 Монетизация субсидий: что это такое и как оформить документы
Ірина Лаб'як
ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
сегодня, 12:01 ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
Злой Одессит
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
NASA дарит возможность "посетить" Марс: панорамное видео поверхности планеты
 1 февраля 2016 , 17:19
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук