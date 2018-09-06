В Италии туристов будут штрафовать за трапезу на улице

В итальянском городе Флоренция будут штрафовать туристов на 150-500 евро за то, что они едят на улицах.

Об этом информировал Mirror.

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Наказание для туристов решили ввести из-за испанской семьи. Владелец магазина кожаных изделий не мог попасть внутрь, потому что люди сидели на ступеньках и ели. Мужчина пожаловался на туристов. Его поддержали другие итальянцы, ведь они часто сталкиваются с такой проблемой. Ограничение ждет лишь один район города – Старый винный рынок.

Есть во время ходьбы или сидеть на ступеньках в других районах Флоренции не запрещают. Запрет для туристов действует только с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00 часов. В это время даже, если просто стоять и кушать, можно получить штраф.

Новые правила не касаются всех туристов, а только тех, кто устраивает пикники на ступеньках домов. Можете есть, пока идете, но не останавливайтесь,

– подтвердили в городском совете.