В Японии зафиксировали самый продолжительный брак: секрет крепких отношений

В Японии зафиксировали самый продолжительный брак – 81 год вместе. Супружескую пару внесли в книгу рекордов Гиннеса.

Мужчине 108 лет, а его жене – 100. Масао и Мияко Мацумото расписались в далеком 1937 году, и на несколько лет их разлучила Вторая мировая война.

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В самом продолжительном браке родилось 5 дочерей, появилось уже 13 внуков и 25 правнуков. Сейчас старики проживают в приюте для людей пожилого возраста, чтобы постоянно находиться под профессиональным присмотром.

А персонал дома устроил супругам праздничную свадебную фотосессию. Сами же рекордсмены на просьбу раскрыть рецепт такого длительного семейного счастья, отвечают, что залог крепких отношений – это выносливость, приправленная терпением.