В Кабмине закрыли парикмахерскую: туда идут инвестиционные няни – фото

В здании Кабинета министров закрыли помещение, где работала парикмахерская. Теперь это место займут работники UkraineInvest – инвестиционные няни.

Использование площади государственными органами нуждается в проверке, об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем телеграмм-канале.

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"У нас в Кабмине произошло неслыханное – мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская", – рассказал он.

Дубилет также опубликовал прайс-лист на услуги:

стрижка волос модельная – 95 гривен;

модельная стрижка челки – 35 гривен;

зафиксировать волосы лаком – 15 гривен, если волосы до 20 сантиметров, и 25 гривен для волос, длиннее 40 сантиметров.



Скриншот с инстаграм-страницы Дмитрия Дубилет

Скриншот с инстаграм-страницы Дмитрия Дубилета

В комнате, что освободится, устроят 12 рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInves – инвестиционные няни.

А в целом мы сейчас делаем большой анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь. У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем – другие государственные органы,

– добавил он.

Министр также отметил, что освобожденную площадь нужно передать на приватизацию или аренду через Prozorro.Продажи.



Скриншот с инстаграм-страницы Дмитрия Дубилета

Кто такие инвестиционные няни и что они будут делать