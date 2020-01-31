В Кабмине закрыли парикмахерскую: туда идут инвестиционные няни – фото
В здании Кабинета министров закрыли помещение, где работала парикмахерская. Теперь это место займут работники UkraineInvest – инвестиционные няни.
Использование площади государственными органами нуждается в проверке, об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем телеграмм-канале.
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"У нас в Кабмине произошло неслыханное – мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская", – рассказал он.
Дубилет также опубликовал прайс-лист на услуги:
- стрижка волос модельная – 95 гривен;
- модельная стрижка челки – 35 гривен;
- зафиксировать волосы лаком – 15 гривен, если волосы до 20 сантиметров, и 25 гривен для волос, длиннее 40 сантиметров.
Скриншот с инстаграм-страницы Дмитрия Дубилет
Скриншот с инстаграм-страницы Дмитрия Дубилета
В комнате, что освободится, устроят 12 рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInves – инвестиционные няни.
А в целом мы сейчас делаем большой анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь. У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем – другие государственные органы,
– добавил он.
Министр также отметил, что освобожденную площадь нужно передать на приватизацию или аренду через Prozorro.Продажи.
Скриншот с инстаграм-страницы Дмитрия Дубилета
Кто такие инвестиционные няни и что они будут делать
- Проект "инвестиционных нянь" презентовал Президент Украины Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.
- Концепция Investment nanny предусматривает персонального "опекуна" от правительства тому, кто инвестирует в Украину более 100 миллионов долларов. Таким образом крупные инвесторы и компании получат дополнительные соглашения, которые будут гарантировать определенные условия.
- Инвестор сможет обращаться в Украине в международные суды и взимать компенсацию в случае нарушения условий.
- Кроме того, во время форума чиновники и президент сообщили, что для инвесторов, которые будут вкладывать в приватизацию в Украине 10 миллионов долларов и больше государство будет предоставлять налоговые каникулы продолжительностью 5 лет.