В Каменском стреляли в активиста, есть пострадавшие: фото

В городе Каменское (когда-то – Днепродзержинск) огнестрельное ранение от неизвестных получил активист, руководитель общественной организации "Рух Громадська Варта" Евгений Найда. Во время стрельбы пострадали еще два человека.

Неизвестные целились в 33-летнего активиста из автомобиля, во время стрельбы пострадали еще двое прохожих, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Читайте также: Полиция расследует нападение на инспекторов "Укртрансбезпеки" под Одессой как хулиганство

Правоохранители отмечают, что мужчине и женщине медики оказали помощь на месте. Местное издание "5692.com.ua" сообщает, что стрельба произошла на проспекте Тараса Шевченко возле торгово-развлекательного комплекса "ЦУМ" около 16:20. В активиста стреляли, когда он вышел из банка.

В этот момент к обочине подъехал автомобиль с шашками такси, темно-зеленого цвета, вероятно Daewoo Lanos с польскими номерами. Из него вышел мужчина в маске и сделал несколько выстрелов в сторону Найды из оружия, похожего на обрез. После этого мужчина с места происшествия скрылся,

– пишет издание.

Кроме того, местные СМИ информируют, что кроме полицейских на месте стрельбы есть "неизвестные, агрессивно настроенные молодые люди".



В Каменском стреляли в активиста/ Источник: sobitie.com.ua



Место стрельбы в Каменском/ Источник: sobitie.com.ua

Издание "Событие" сообщает, что Найду доставили в городскую больницу скорой помощи. Главный врач Ростислав Винар сообщил, что у него диагностировали "серьезные огнестрельные ранения конечностей".

Евгений Найда известен как общественный активист, возглавляет ОО "Рух Громадська Варта". В 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского.