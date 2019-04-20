21:04
20 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лайфхак: как на одну пенсию купить "Бентли". Роботы наступают
      Вєсті Кремля
      19:34, сегодня
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В Каменском стреляли в активиста, есть пострадавшие: фото

      219 Читати новину українською
      Активиста ранили во время стрельбы в Каменском
      Активиста ранили во время стрельбы в Каменском / http://sobitie.com.ua

      В городе Каменское (когда-то – Днепродзержинск) огнестрельное ранение от неизвестных получил активист, руководитель общественной организации "Рух Громадська Варта" Евгений Найда. Во время стрельбы пострадали еще два человека.

      Неизвестные целились в 33-летнего активиста из автомобиля, во время стрельбы пострадали еще двое прохожих, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

      Читайте также: Полиция расследует нападение на инспекторов "Укртрансбезпеки" под Одессой как хулиганство

      Правоохранители отмечают, что мужчине и женщине медики оказали помощь на месте. Местное издание "5692.com.ua" сообщает, что стрельба произошла на проспекте Тараса Шевченко возле торгово-развлекательного комплекса "ЦУМ" около 16:20. В активиста стреляли, когда он вышел из банка.

      В этот момент к обочине подъехал автомобиль с шашками такси, темно-зеленого цвета, вероятно Daewoo Lanos с польскими номерами. Из него вышел мужчина в маске и сделал несколько выстрелов в сторону Найды из оружия, похожего на обрез. После этого мужчина с места происшествия скрылся,
      – пишет издание.

      Кроме того, местные СМИ информируют, что кроме полицейских на месте стрельбы есть "неизвестные, агрессивно настроенные молодые люди".


      В Каменском стреляли в активиста/ Источник: sobitie.com.ua


      Место стрельбы в Каменском/ Источник: sobitie.com.ua

      Издание "Событие" сообщает, что Найду доставили в городскую больницу скорой помощи. Главный врач Ростислав Винар сообщил, что у него диагностировали "серьезные огнестрельные ранения конечностей".

      Евгений Найда известен как общественный активист, возглавляет ОО "Рух Громадська Варта". В 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского.

      blog_ava
      Сергей Притула признался, что видит будущее Украины не слишком веселым
      сегодня
      1085
      Теги: Новости политики Новости Украины Кам'янське Полиция Новости Днепра
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Безупинна праця: як волонтери та звичайні українці оснащують українських військових
      сегодня , 19:03 Безупинна праця: як волонтери та звичайні українці оснащують українських військових
      Повернись живим 840
      Якими книжками вражатимуть видавці на "Книжковому арсеналі-2019"
      сегодня , 16:02 Якими книжками вражатимуть видавці на "Книжковому арсеналі-2019"
      Книги для гурманів 370
      Націоналізація "Приватбанку": хто від цього виграв та що отримали українці
      сегодня , 16:00 Націоналізація "Приватбанку": хто від цього виграв та що отримали українці
      Тетяна Мартинюк 364
      Будни "ЛНР": тут неважно, кто победит на выборах…
      сегодня , 15:54 Будни "ЛНР": тут неважно, кто победит на выборах…
      Ольга Черненко 766
      Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня , 13:41 Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      4808
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Что будет дальше с Шулявским мостом, – заявление Кличко
       27 февраля 2017 , 22:37
      Главные новости футбола 18 февраля: Манчестер Юнайтед обыграл Челси, Боруссия Д снова потеряла очки
       19 февраля , 07:00
      Легендарний екс-капітан Динамо назвав трьох найпроблемніших гравців команди – Мілевського серед них немає
       19 февраля , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук