В Киеве активисты отправились пикетировать дом Гладковского

Несколько сотен активистов "Национальных дружин" и "Национального корпуса" собрались 3 марта в Киеве возле станции метро "Выдубичи". Активисты заявили, что направляются пикетировать дом сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского. Он вместе с отцом – фигуранты расследования о хищениях в украинской оборонной промышленности.

Активисты настроены агрессивно и собираются действовать радикальнее, чем в прошлый раз, когда они забросали петардами дом Игоря Гладковского, зажгли на месте файеры и залили территорию красной краской.

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Вблизи дома уже дежурят правоохранители. Корреспондент 24 канала сообщил, что к поместью Гладковского уже подтягивается Национальная гвардия и члены "Национального корпуса".

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