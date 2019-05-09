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      В Киеве активисты провели акцию "Бессмертный Грут": фото и видео

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      Акция "Бессмертный Грут"
      Акция "Бессмертный Грут" / 24 канал

      В центре Киева устроили акцию "Бессмертный Грут", которая проходила в противовес маршу "Бессмертного полка" ко Дню победы. Акцию организовало объединение "Демократична сокира".

      Участники акции выкрикивали традиционные лозунги "Слава Украине! Героям слава!", а также "Слава Таносу! Смерть врагам!", "Мстители с народом!", "Свободу Винтерфелу!", "Север наступает". Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

      Читайте также: "Бессмертный полк" в Киеве потролили портретами Саши Грей, Рейгана и Яроша

      Событие посетили более 100-150 человек. Они держали в руках изображения героев фильмов Marvel, которые были стилизованы под ветеранские фото.

      Акція
      Участница акции "Бессмертный Грут"

      "Я пришла сюда выразить свое недовольство тем, что в Украине проходит пропагандистская, российскоориентованная акция "Бессмертный полк". Она к чествованию памяти героев Украины, умерших за защиту украинской земли во время Второй мировой войны, не имеет никакого отношения. Мы сегодня не должны танцевать и праздновать, потому что война – это смерть", — пояснила участница акции "Бессмертный Грут".

      Смотрите видео корреспондента 24 канала:

      Смотрите фото с акции "Бессмертный Грут":

      Что такое "Бессмертный полк"?Российская общественная организация, цель которой – проведение чествований участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Она начала активно действовать на территории других государств, в том числе и в Украине: 9 мая акции проходили и проходят и в Киеве.

      В общем "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Она направлена не на призыв почтить и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – великой отечественной.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины 9 мая День Победы Новости политики Новости Киева
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