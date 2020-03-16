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      В Киеве будут штрафовать продавцов, которые будут работать без маски

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      В Киеве ввели новые ограничения из-за возможного распространения коронавируса. Инспекторы Госпродпотребслужб будут проверять магазины на условия соблюдения карантина.

      Продавцов, которые будут работать без защитных масок, будут штрафовать, сообщил во время брифинга начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

      Нужно знать Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны

      Продавцы в магазинах должны носить маски, или владельцы должны установить экраны между продавцами и покупателями. В магазинах уже ознакомлены с требованиями Госпродпотребслужбы защитить сотрудников.

      По словам Рубана, в Киеве ввели повышенный режим дезинфекции и запретили реализовывать товары в открытом виде.

      Этот вопрос сейчас проверяется, и кто не будет соблюдать эти требования, будут штрафоваться,
      – отметил Олег Рубан.

      Сейчас за соблюдением требований карантина в Киеве следят 70 инспекторов Госпродпотребслужбы.

      Важно! Сообщить о нарушениях можно по телефону 15-51.

      В то же время Рубан отметил, что рынки в Киеве будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева", а на открытом воздухе риск заразиться коронавирусом минимальный.

      Что известно о карантине в Киеве

      • С 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков.
      • Закроют все рестораны и кафе. Однако можно будет заказать доставку на дом.
      • Передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины рекомендуют ограничить;
      • Пока Киев не закрывают на въезд-выезд, но рекомендуют не покидать город;
      • Не будут работать торговые центры, спортивные комплексы, залы, салоны красоты, косметологические кабинеты и другие учреждения бытового обслуживания.
      • Закроются развлекательные заведения – дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы.

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      Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

      Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Штрафы Новости Киева
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