В Киеве будут штрафовать продавцов, которые будут работать без маски

В Киеве ввели новые ограничения из-за возможного распространения коронавируса. Инспекторы Госпродпотребслужб будут проверять магазины на условия соблюдения карантина.

Продавцов, которые будут работать без защитных масок, будут штрафовать, сообщил во время брифинга начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Нужно знать Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны

Продавцы в магазинах должны носить маски, или владельцы должны установить экраны между продавцами и покупателями. В магазинах уже ознакомлены с требованиями Госпродпотребслужбы защитить сотрудников.

По словам Рубана, в Киеве ввели повышенный режим дезинфекции и запретили реализовывать товары в открытом виде.

Этот вопрос сейчас проверяется, и кто не будет соблюдать эти требования, будут штрафоваться,

– отметил Олег Рубан.

Сейчас за соблюдением требований карантина в Киеве следят 70 инспекторов Госпродпотребслужбы.

Важно! Сообщить о нарушениях можно по телефону 15-51.

В то же время Рубан отметил, что рынки в Киеве будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева", а на открытом воздухе риск заразиться коронавирусом минимальный.

Что известно о карантине в Киеве

С 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков.

Закроют все рестораны и кафе. Однако можно будет заказать доставку на дом.

Передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины рекомендуют ограничить;

Пока Киев не закрывают на въезд-выезд, но рекомендуют не покидать город;

Не будут работать торговые центры, спортивные комплексы, залы, салоны красоты, косметологические кабинеты и другие учреждения бытового обслуживания.

Закроются развлекательные заведения – дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы.



Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала