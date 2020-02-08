В Киеве исчезают старинные фонари: детали

Еще до нового года киевские активисты заметили, что вместо литых столбов 50-х годов, в Мариинском парке установили новые. Такая инициатива коммунальщиков возмутила киевлян, ведь те считают их исторической достопримечательностью. Куда исчезли демонтированные фонари и почему их заменили – читайте дальше.

Исследователь архитектуры Семен Широчин 22 декабря увидел, что старые фонари куда-то исчезли. Он подумал, что их забрали на ремонт, но 31 декабря вместо них установили другие.

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Шесть чугунных фонарей с оригинальным орнаментом были установлены еще в 50-х годах. Семен отметил, что они были частью исторического ансамбля парка.

Если мы посмотрим на то, как в других городах цивилизованных стран, то там хранят такие аутентичные элементы. Есть даже лондонские газовые фонари, которые не используют, но сохраняют как часть дизайна города,

– добавил исследователь.



Фонари в Мариинском парке до демонтажа

Согласно тендеру в системе ProZorrо стало понятно, что замена фонарей была запланирована. И обошлось это городу почти в 19 миллионов гривен.



Замена фонарей была запланированной

Демонтированные исторические фонари удалось найти на складе "Киевсвет". Там их сначала хотели утилизировать, но после огласки общественности отказались от этой идеи. Директор "Киевсвет" Владимир Куценко сказал, что сделали это ради безопасности. Ведь чашки, на которые крепились светильники, в очень плохом состоянии.

Они уже пришли в не пригодное состояние, поэтому "Киевсвет" включил их в программу капитального ремонта, и в 2019 году у нас были выделены средства,

– пояснил Куценко.



Новые фонари в Мариинском парке

Он добавил, что новые опоры изготовлены из чугунного литья и имеют светодиодные светильники. А исторические фонари пока будут хранить на складе. Ведь есть желающие их реставрировать. За такую работу готов взяться дизайнер освещения и реставратор Василий Грубляк. На днях он взял часть от фонаря, чтобы посмотреть с чем придется работать.



Старые фонари хранятся на складе

Такая работа может занять не один год, а стоить будет сотню тысяч гривен. К тому же, с 30 оригинальных плафонов, которые были в Мариинском парке, после демонтажа "выжили" только два, а вылить такие же будет очень сложно. Чтобы на будущее обезопасить город от потерь подобного раритета, Семен вместе с друзьями создали онлайн карту, там отметили почти тысячу фонарей, которые несут историческую ценность.