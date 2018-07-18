В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение транспорта: известны даты

На Южном мостовом переходе в Киеве частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом деформационных швов с 19 июля по 9 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КК "Киевавтодор".

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Как отмечает "Киевавтодор", движение транспорта будет частично ограничено:

– на эстакадном выезде на Южный мостовой переход из Столичного шоссе во второй полосе движения;

– на эстакадном выезде на Южный мостовой переход из Надднепрянского шоссе в первой полосе движения.

Также в своем сообщении корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в Киеве уже ограничивали движение на эстакадном выезде на Южный мост из Столичного шоссе с 25 июня по 18 июля в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде.