В Киеве на Лукьяновке вспыхнул пожар: появились фото
В Шевченковском районе Киева вблизи метро "Лукьяновская" в понедельник вечером, 11 июня, произошел пожар в одном из киосков.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
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"Горит МАФ возле станции метро Лукьяновская. Спасатели ГСЧС еще в дороге, о пострадавших не сообщается", – говорится в сообщении.
Кроме того, как видно на фото, рядом с объектом, в котором продолжается пожар, расположены и другие киоски.
Также отмечается, что пока неизвестно, что именно стало причиной возгорания.
В Киеве на Лукьяновке вспыхнул пожар в киоске
Источник: 24 Канал
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