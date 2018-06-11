В Киеве на Лукьяновке вспыхнул пожар: появились фото

В Шевченковском районе Киева вблизи метро "Лукьяновская" в понедельник вечером, 11 июня, произошел пожар в одном из киосков.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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"Горит МАФ возле станции метро Лукьяновская. Спасатели ГСЧС еще в дороге, о пострадавших не сообщается", – говорится в сообщении.

Кроме того, как видно на фото, рядом с объектом, в котором продолжается пожар, расположены и другие киоски.

Также отмечается, что пока неизвестно, что именно стало причиной возгорания.



В Киеве на Лукьяновке вспыхнул пожар в киоске