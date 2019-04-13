В Киеве на неделю перекроют проспект Победы из-за ремонта Шулявского моста

На неделю, с 13 до 20 апреля, в Киеве частично ограничат движение по проспекту Победы в связи со строительными работами на Шулявском мосту.

Сейчас на Шулявском мосту готовят к демонтажу одну из его конструкций, сообщает сайт Киевской администрации.

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Как отмечают коммунальщики, путепровод перекроют частично.

► С 13 до 15 апреля перекроют одну полосу, которая идет в сторону центра столицы.

► С 16 до 19 апреля – другую, которая пролегает в сторону выезда из города.

► В ночь на 16, 17, 18, 19, 20 апреля закрытым для проезда проспект Победы в районе станции метро Шулявка будет только ночью – там ограничат проезд с 23:00 до 6:00.

Реконструкция Шулявского моста продолжается уже месяц. Там полностью заменили инженерные коммуникации, реконструируют и пешеходный переход. Для расширения развязки снесут одно из зданий завода "Большевик". Завершить реконструкцию в столичной мэрии обещают до конца 2019 года.



Реконстуркция длится уже почти месяц



Ремонт должны закончить до конца 2019 года