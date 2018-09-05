В Киеве на ВДНХ открыли каток международного образца

Меньше чем через месяц стартует хоккейный сезон, которого особенно юношеские команды ждут с нетерпением. Правда, если на прошлом чемпионате им приходилось мигрировать по разрушенным каткам, то теперь для них в Киеве открыли новую ледовую арену международного класса.

Хоккейному клубу "Сокол", который уже несколько лет подряд является серебряным призером юношеского чемпионата Украины, до этого не было где тренироваться.

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По словам тренеров, здесь для маленьких спортсменов будет более удобное расписание и гораздо лучшие условия арены.

Каток имеет размер 26 на 56 метров, который соответствует международным стандартам – это канадский размер ледового поля, который позволяет нам проводить все виды соревнований среди детских юношеских команд фигурного катания и хоккея,

– рассказал директор катка Андрей Пономаренко.

В общем, ситуация с инфраструктурой зимних видов спорта неутешительная, говорят спортсмены. Новый каток едва ли не единственный в столице, где дети могут заниматься. Ради этого хоккеисты даже собирались на митинг под Кабинетом Министров.

Правда, благодарить за этот каток должны частных инвесторов. Именно они, по словам игрока сборной Украины Сергей Варламов, и могут вытащить украинский ледовый спорт.

Нужны меценаты, которым бы государство давало какие-то привилегии. Они бы строили такие катки во всех крупных городах и постепенно переходили к меньшим населенным пунктам,

– сказал нападающий хоккейного клуба "Донбасс", игрок сборной Украины Сергей Варламов.

Национальная же сборная арендует каток за Киевом. И с удовольствием устраивали бы открытые тренировки во Дворце спорта. К сожалению, тот тоже нуждается в капитальной реконструкции. Зато график арены на ВДНХ уже расписан тренировками, а на выходных планируют открыть каток для всех желающих.