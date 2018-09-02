В Киеве начались велогонки "Киевская сотка": какие дороги перекрыты

В Киеве начались стокилометровые велогонки "Киевская сотка". Для этого с 9 утра до 17 вечера перекрыли столичные улицы, по которым будут двигаться участники. Стартовали соревнования с Крещатика.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал корреспондент Эдуард Крыжановский.

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В веломарафоне приняли участие 1600 участников, которых организаторы разделили на две категории: профессионалы и любители. Велосипедисты должны проехать 100 километров, их маршрут пролегает с Майдана Независимости до Выдубичей, и дальше в направлении Обухова. Как только они доедут до Обухова, сразу вернутся ехать обратно, чтобы финишировать на столичных Теремках.

Мы сегодня празднуем небольшой юбилей – 5 лет нашим гонкам,

– подчеркнула организатор велогонки "Киевская сотка 2018" Юлия Бондарчук.

Движение в Киеве ограничено с 9 утра до 17 вечера по маршруту велогонки:

ул. Крещатик (старт) – площадь Бессарабская – ул. Бассейная – бульвар Леси Украинки (до Печерского моста) – бульвар Дружбы народов (в направлении моста Патона) – Надднепрянское шоссе – Столичное шоссе – Днепровское шоссе (трасса Н 01) – Автодорога Т 1006 – с. Подгорцы (ул. Боровкова, ул. Луговая, ул. Гагарина, ул. Васильковская) – Автодорога Т 101603 – с. Безрадичи (ул. Киевская) – с. Старые Безрадичи (ул. Киевская, ул. Первомайская) – с. Тарасовка (ул. Пушкина) – г. Обухов (ул. Каштановая, ул. Луковица, ул. Полек) – Автодорога Р 19 – с. Шевченково – с. Копателей – с. Застугна (ул. Вишневая) – с. Большая Бугаевка (ул. Шевченко) – Автодорога С 100717 – с. Рославичи (ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Кирова) – с. Круглик (ул. Круглицкая) – с. Хотив (ул. Шевченко, ул. Промышленная) – с. Вита-Почтовая (ул. Садовая) – пгт Чабаны (ул. Кирова, ул. Машиностроителей) – Автодорога Е 95 (в направлении Киева) – Киев (проспект Академика Глушкова) (от пгт Чабаны) – проспект Академика Глушкова, 13-Б ( возле станции метро "Теремки", ТРЦ "Магелан") (финиш).