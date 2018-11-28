В Киеве националисты захватили торговый центр Ocean Plaza: фото

В Киеве 28 ноября около 200 активистов националистической организации "Сокол" зашли в здание Ocean Plaza на улице Антоновича и заявили, что берут торгово-развлекательный центр под свой контроль.

Об этом сообщает организация "Сокол" на своем Telegram-канале.

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Они утверждают, что не создают никаких препятствий для работы украинских магазинов на территории ТРЦ.

Столкновения в Ocean Plaza

Организация требует закрыть торговый центр, потому что, по их словам, он принадлежит российским бизнесменам.

"Требуем прекратить финансирование терроризма и убийства украинских солдат за счет средств, которые выводятся из Украины через ТРЦ", — говорится в сообщении организации.

Полиция попыталась помешать захвату здания, окружила радикалов и попытались вывести их из торгового центра. Вследствие этого возникла потасовка. Правоохранители задержали заместителя председателя "Сокола" Ивана Косенко.

Задержание заместителя председателя "Сокола" Ивана Косенко

Также националистическая организация сообщает, что в результате столкновения с полицией пострадала одна женщина.

Чем занимается "Сокол"?

Это молодежное крыло ВО "Свобода". Позиционирует себя как молодежное военно-спортивное общество, которое ставит целью развитие украинского общества и государства на основе современного украинского социал-национализма.