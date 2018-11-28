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      В Киеве националисты захватили торговый центр Ocean Plaza: фото

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      Националисты захватили Ocean Plaza
      Националисты захватили Ocean Plaza / Фото из открытых источников

      В Киеве 28 ноября около 200 активистов националистической организации "Сокол" зашли в здание Ocean Plaza на улице Антоновича и заявили, что берут торгово-развлекательный центр под свой контроль.

      Об этом сообщает организация "Сокол" на своем Telegram-канале.

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      Они утверждают, что не создают никаких препятствий для работы украинских магазинов на территории ТРЦ.

      Сутички в Ocean Plaza

      Столкновения в Ocean Plaza

      Организация требует закрыть торговый центр, потому что, по их словам, он принадлежит российским бизнесменам.

      "Требуем прекратить финансирование терроризма и убийства украинских солдат за счет средств, которые выводятся из Украины через ТРЦ", — говорится в сообщении организации.

      Полиция попыталась помешать захвату здания, окружила радикалов и попытались вывести их из торгового центра. Вследствие этого возникла потасовка. Правоохранители задержали заместителя председателя "Сокола" Ивана Косенко.

      Задержание заместителя председателя "Сокола" Ивана Косенко

      Также националистическая организация сообщает, что в результате столкновения с полицией пострадала одна женщина.

      Чем занимается "Сокол"?
      Это молодежное крыло ВО "Свобода". Позиционирует себя как молодежное военно-спортивное общество, которое ставит целью развитие украинского общества и государства на основе современного украинского социал-национализма.

      Теги: Новости Украины Новости политики ВО "Свобода" Полиция Бизнес Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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