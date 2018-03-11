В Киеве неизвестные в масках разбили ряд киосков и украли несколько МАФов
В ночь на воскресенье, 11 марта, в Киеве на Контрактовой площади титушки разбили киоски и кафе. Всего участие в погроме приняли 30 человек в масках и на автомобилях без номеров.
Об этом сообщает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.
В сообщении отмечается, что 2 киоска вообще исчезли со своего места на площади. Также отмечается, что разбитые МАФы были официально установлены работниками "Киевблагоустройство".
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"Срывали сигнализацию, ели товар и воровали, что могли. Полиция приехала, посмотрела и уехала, служба охраны тоже отказалась работать, поскольку у них есть пункт в договоре, что массовки они не трогают", – говорится в заметке сообщества.
Источник: 24 Канал
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