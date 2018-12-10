В Киеве неизвестные захватили торговый центр "Дарница": фото и видео
"Национальные дружины" и блогеры сообщили, что 10 декабря неизвестные в Киеве захватили торговый центр "Дарница".
"К "Национальным дружинам" обратились украинские предприниматели, арендаторы нежилых помещений в торговом центре "Дарница" с просьбой противостоять рейдерскому захвату", – сообщили в организации на своей Facebook странице.
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Источник: 24 канал
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