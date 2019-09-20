В Киеве неизвестный мужчина ударил кирпичом депутата Киевсовета

Нацполиция Киева расследует обстоятельства нападения на депутата Киевского городского совета на месте незаконного строительства в Соломенском районе столицы. Злоумышленник подошел к чиновнику и ударил его кирпичом по голове.

В полиции Киева отметили, что во время инцидента депутат Киевсовета вместе с правоохранителями находился на месте незаконного строительства на улице Железнодорожной. Нападение произошло во время общения с сотрудниками полиции.

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Злоумышленника сразу задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений.

Правоохранители не назвали имя пострадавшего депутата, однако в ВО "Свобода" заявили, что нападение было совершено на депутата Киевсовета Владимира Назаренко.