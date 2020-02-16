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      В Киеве неизвестный напал на журналистку 24 канала

      94 Читати новину українською
      В Киеве неизвестный напал на журналистку Анну Калюжну / Фото из соцсетей

      В Киеве в Днепровском районе неизвестный напал на журналистку 24 канала Анну Калюжну.

      Произошло это на улице Сверстюка, неподалеку от жилого комплекса "Киевская Венеция", примерно 23:30.

      Обратите внимание! Поджог авто журналистки Галины Терещук: заказчику избрали меру пресечения

      Мужчина подбежал к журналистке, схватил ее за лицо и попытался зажать рот. Ей удалось закричать, и на помощь ей прибежал мужчина, который шел впереди с семьей. Поэтому, нападающий сбежал на велосипеде.

      Сейчас мотивы нападающего не известны. Анна Калюжная не исключает, что это может быть связано с профессиональной деятельностью.

      Что известно о журналистской деятельности Анны Калюжной?
      Она работает в СМИ семь лет, больше чем три года – на 24 канале. Специализируется на освещении судебной реформы и антикоррупционных органов, а также на работе Верховной Рады.

      Последние три месяца является автором и ведущей блога "Политическая кухня", где рассказывает о подковерных договоренностях представителей власти.

      Внимание! 24 канал ищет свидетелей нападения на журналистку Анну Калюжну. Возможно, вы проходили мимо или проезжали и видеорегистраторы могли зафиксировать нападение. И всех, кто что-то видел, просим связаться с нашей редакцией по телефону +380504389167.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости Киева СМИ Журналисты
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