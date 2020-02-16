В Киеве неизвестный напал на журналистку 24 канала

В Киеве в Днепровском районе неизвестный напал на журналистку 24 канала Анну Калюжну.

Произошло это на улице Сверстюка, неподалеку от жилого комплекса "Киевская Венеция", примерно 23:30.

Обратите внимание! Поджог авто журналистки Галины Терещук: заказчику избрали меру пресечения

Мужчина подбежал к журналистке, схватил ее за лицо и попытался зажать рот. Ей удалось закричать, и на помощь ей прибежал мужчина, который шел впереди с семьей. Поэтому, нападающий сбежал на велосипеде.

Сейчас мотивы нападающего не известны. Анна Калюжная не исключает, что это может быть связано с профессиональной деятельностью.

Что известно о журналистской деятельности Анны Калюжной?

Она работает в СМИ семь лет, больше чем три года – на 24 канале. Специализируется на освещении судебной реформы и антикоррупционных органов, а также на работе Верховной Рады.



Последние три месяца является автором и ведущей блога "Политическая кухня", где рассказывает о подковерных договоренностях представителей власти.

Внимание! 24 канал ищет свидетелей нападения на журналистку Анну Калюжну. Возможно, вы проходили мимо или проезжали и видеорегистраторы могли зафиксировать нападение. И всех, кто что-то видел, просим связаться с нашей редакцией по телефону +380504389167.