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      В Киеве ограничат движение общественного транспорта: известны даты и причина

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      8 ноября в Киевском метро будет ограничен вход/выход на нескольких станциях
      8 ноября в Киевском метро будет ограничен вход/выход на нескольких станциях / Facebook

      В четверг, 8 ноября, в Киеве ограничат работу нескольких станций метро. По окончании месяца уже анонсируют ограничения в работе наземного общественного транспорта.

      8 ноября на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч Лиги Европы между столичным "Динамо" и французским "Ренном".

      Смотрите также: Электронный билет в транспорте Киева: когда он появится и как на это реагируют пассажиры

      Начало поединка в 19:55. В "Киевском метрополитене" анонсировали, что за час до начала игры с 18:55 на вход и выход будет закрыта станция "Олимпийская".

      "Дворец спорта" не будет работать на выход, а "Площадь Льва Толстого" на вход. В это время поезда будут ехать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

      В столичном метро также предупреждают, что после окончания матча – примерно в 21:25 возможно ограничение на вход в эти станции.

      Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций,
      – говорится в объяснении на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

      В то же время в КГГА уже сейчас анонсируют, что, начиная с 24 ноября, на ряде улиц в центре Киева ограничат движение транспорта – все из-за подготовки к Новому году.

      В частности, движение транспорта будет ограничено вдоль Владимирского проезда в сторону Михайловской площади с 24 ноября 2018 по 24 января 2019 года. В этот период будет закрыто движение всех видов транспорта на участке Владимирского проезда от Малой Житомирской до Михайловской площади.

      Во время самого празднования также будет действовать запрет движения вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка): 19 декабря 2018 года – с 16:00 до 22:00, 24 декабря 2018 года – с 16:00 до 22:00, 31 декабря 2018 года – с 20:00 до 03:00 1 января 2019 года– с 14:00 до 22:00, 7 января 2019 года– с 12:00 до 16:00,
      – информирует пресс-служба КГГА.

      На период новогодних-рождественских праздников изменения также будут внесены в работу общественного транспорта.

       

      Теги: Новости Украины Транспорт метро Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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