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      В Киеве ограничат движение транспорта 12-13 сентября

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      В Киеве 12-13 сентября будет ограничено движение транспорта
      В Киеве 12-13 сентября будет ограничено движение транспорта / ye.ua

      Временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве 12-13 сентября возможны в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Подольском, Шевченковском районах, а также на Бориспольском шоссе.

      Причина ограничений движения в Киеве – визит в Украину президента Эстонии Керсти Кальюлайд и президента Финляндии Саули Ниинистьо, сообщили в Управлении госохраны.

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      В ведомстве напомнили, что государственная охрана обеспечивается главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами. Это предусматривает соответствующий закон.

      Поэтому Управление госохраны совместно с другими правоохранительными органами будет обеспечивать безопасность и сопровождать делегации Эстонии и Финляндии.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Финляндия Эстония Авто Транспорт
      Источник: 24 канал
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