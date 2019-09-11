В Киеве ограничат движение транспорта 12-13 сентября

Временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве 12-13 сентября возможны в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Подольском, Шевченковском районах, а также на Бориспольском шоссе.

Причина ограничений движения в Киеве – визит в Украину президента Эстонии Керсти Кальюлайд и президента Финляндии Саули Ниинистьо, сообщили в Управлении госохраны.

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В ведомстве напомнили, что государственная охрана обеспечивается главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами. Это предусматривает соответствующий закон.

Поэтому Управление госохраны совместно с другими правоохранительными органами будет обеспечивать безопасность и сопровождать делегации Эстонии и Финляндии.