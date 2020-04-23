В Киеве от COVID-19 лечатся 4 священника из Почаевской лавры: подробнее

С диагнозом COVID-19 в Александровской больнице Киева, которя принимает больных коронавирусом в столице, находятся 4 священника из Почаевской лавры. Почему их лечат именно в столице, а не на Тернопольщине, откуда они приехали, пока неизвестно.

Заметим, что в инфекционном корпусе больницы уже нет свободных коек. Об этом в эфире "Громадского" рассказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

К теме Заканчиваются места: в киевской больнице готовят резервные койки для больных коронавирусом

В больнице четверо священнослужителей из Почаева. У нас в каждой инфекционной больнице есть священнослужители, но без уточнения с какой они церкви. Но больше всего их количество в Александровской больнице,

– сообщила чиновница.

В то же время, она не смогла ответить на вопрос, почему священников из Тернопольской области повезли именно в больницу в Киеве.

Гинзбург также добавила, что все больницы, которые отвели для больных COVID-19, обеспечены всем необходимым, поэтому киевские медучреждения нельзя назвать лучшими.

Обратите внимание Почаев закрыли на въезд и выезд после скандального богослужения на Пасху

"Если мы определяли базы, то с учетом необходимого оборудования, имеющихся специалистов. Лекарства и оборудование централизованно закупались и поставлялись в больницы. Все больницы, которые являются клинической базой для таких пациентов, являются клинической базой сотрудников Института Шупика или Богомольца. Везде проводятся консультативные обходы, консилиумы, а не только в Александровской больнице", – пояснила она.