17:37
13 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина
      Вєсті Кремля
      01:00, сегодня
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      В Киеве пес нашел в выброшенном хлебе кольцо с бриллиантами и сапфирами

      105 Читати новину українською
      В Киеве пес нашел в буханке кольцо / С фейсбука Жанны Ярославны

      Во время прогулки пес нашел кусок хлеба и принес ее своей хозяйке. Она сильно удивилась, ведь в мякоти было ценное кольцо.

      Как рассказывает владелица собаки Жанна Ярославна на своей странице в фейсбуке, она как обычно гуляла с собакой и ребенком. Неожиданно пес принес кусок хлеба.

      Это интересно: В янтаре нашли перья динозавров вместе с вшами: фото

      "Положил возле моих ног i начал лаять. Плеснула его по морде, потому что испугалась, что хлеб отравили. Пес знает, что брать еду на улице нельзя. Рядом были мусорные баки, возможно подобрал именно там", – пишет Жанна.

      Но пес неожиданно стал сильнее лаять, когда женщина просто развернулась и пошла в другую сторону. Тогда она подняла хлеб и нашла в ней кольцо.

      В ломбарде находку почистили и оценили. Оказалось, что это золотое кольцо с бриллиантами, сапфирами и вставками из белого золота.

      Теперь женщина ищет хозяйку драгоценности. Жанна отмечает, что отдасть тому, кто имеет оригинальную бирку от кольца или назовет точный вес и размер камней.

      Что касается самой собаки – это подобранный на улице метис, которого когда-то выбросил владелец. Его зовут Арчи, и он уже не впервые находит ценные предметы на улице и приносит своей хозяйке.

      Убийство Шеремета: кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу
      сегодня
      1626
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Мир животных
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Вбивство Павла Шеремета: військовий музика та лікарка – завербовані російські агенти?
      Артем Овдієнко 710
      сегодня , 16:08 Как защитить ребенка в интернете: опасности и как их избежать
      Анастасія Можаровська 29
      сегодня , 15:10 "Адмирал Кузнецов" медленно, но уверенно плывет на металлолом
      Злой Одессит 1539
      сегодня , 14:20 Убийство Шеремета: кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу
      Євгенія Мазур 1626
      сегодня , 14:00 Історична перемога: як Лещенко виграв суд проти Авакова
      Сергій Лещенко 314
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук