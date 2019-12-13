В Киеве пес нашел в выброшенном хлебе кольцо с бриллиантами и сапфирами

Во время прогулки пес нашел кусок хлеба и принес ее своей хозяйке. Она сильно удивилась, ведь в мякоти было ценное кольцо.

Как рассказывает владелица собаки Жанна Ярославна на своей странице в фейсбуке, она как обычно гуляла с собакой и ребенком. Неожиданно пес принес кусок хлеба.

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"Положил возле моих ног i начал лаять. Плеснула его по морде, потому что испугалась, что хлеб отравили. Пес знает, что брать еду на улице нельзя. Рядом были мусорные баки, возможно подобрал именно там", – пишет Жанна.

Но пес неожиданно стал сильнее лаять, когда женщина просто развернулась и пошла в другую сторону. Тогда она подняла хлеб и нашла в ней кольцо.

В ломбарде находку почистили и оценили. Оказалось, что это золотое кольцо с бриллиантами, сапфирами и вставками из белого золота.

Теперь женщина ищет хозяйку драгоценности. Жанна отмечает, что отдасть тому, кто имеет оригинальную бирку от кольца или назовет точный вес и размер камней.

Что касается самой собаки – это подобранный на улице метис, которого когда-то выбросил владелец. Его зовут Арчи, и он уже не впервые находит ценные предметы на улице и приносит своей хозяйке.